Belediye sağanağı seyretti Ankara’yı sel götürdü

Ankara'da salı günü etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamın durmasına sebep oldu. Aniden bastıran yağmur ve fırtınada altgeçitler sular altında kalırken, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafik felç oldu. Yaşanan sel felaketinde CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, selde mahsur kalırken elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin ve Mustafa Demirel yaşamını yitirdi. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları ise halen sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Altındağ'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.Bakan Soylu, 3 sektörde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Soylu, Ankara'nın 35 kilograma yakın yağış aldığını ifade ederek, "Burası bir vadi ve bu vadide hayvan besi ahırları da var. Bulunduğumuz yerde öncelikle bir aracı sürüklüyor. Bu aracı içindeki İlkay kardeşimizle beraber Allah rahmet eylesin. 3.5- 4 kilometre aşağıda yine bir vatandaşımızı arabasıyla alıp sürüklüyor. Şu anda araçlar derenin içerisinden çıkarıldı" diye konuştu. Akşam seatlerinde ise Akyurt ilçesinde sağanak yağışın sele dönüşmesiyle, yollar kapandı, araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri bölgeye sevkedildi. Akyurt'ta selde mahsur kalan Muhammed Şahin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Yine Akyurt'ta selden kaçarken düşen Mustafa Demirel (67) yaşamını yitirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin ise yağış beklentisi nedeniyle kent genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün için tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olması kamuoyunda tepki topladı. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken Yavaş'ın 4 gündür açıklama yapmadığını belirterek, "Bugün bir canımızı yitirmişken, soluğu Eskişehir'de almak hangi aklın ürünüdür" diyerek tepki gösterdi.MANSUR Yavaş'ın afet anındaki yaklaşımı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu akıllara getirdi. İmamoğlu, Ağustos 2019'da İstanbul'da yaşanan ve can kaybına neden olan selde Bodrum'da tatile gitmişti. Gelen tepkilere karşı ise "Tatil bana yakışıyor" açıklaması yapmıştı. İmamoğlu, Ocak 2022'de ise İstanbul kar altındayken Sarıyer'deki bir balıkçıda ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile 3 saat yemek yemiş, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.