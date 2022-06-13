Edirne merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınan 8 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgütle ilgili bilgiler veren diğer 6 zanlı ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında müfettiş, memur ve uzmanların da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.