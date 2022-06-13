İBB'nin Haliç rezaleti: "Ehil ellerde masmavi, ehil olmayan ellerde simsiyah"

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, cankurtaran maaşlarına ilişkin konuşarak, "Deniz mevsiminin açılmasıyla birlikte hafta sonunu deniz ve plajlarımızda geçirmek isteyen vatandaşlarımız var. Şile'den Silivri'ye kadar bütün plajlarımıza 600 yakın cankurtaran arkadaşımız görev yapıyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın iyi ve eğitimli olması gerekiyor.

Cankurtaran arkadaşlarımızın maaşlarının yüksek olması gerekiyor. Yoksa buradaki kalite düşüyor. MHP grubu olarak cankurtaranların dertlerini dinledik. Yanılmıyorsam 6 bin 300 TL'lik bir ücret ile cankurtaranlık hizmeti veriyorlar. Yemek ve yol ücreti ödenmiyor bu arkadaşlarımıza. Cankurtaran maaşlarının net 7500 TL olmasını istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak Silivri'nin Kumluk ve Selimpaşa bölgesinde kimin tarafından işletildiği bilinmeyen plajların yanı sıra Silivri Belediyesi olarak bir plaj işletmesi açacağımızı ifade ettik. Selimpaşa'ya kadınlar plajı açacağımız yeri planladık. Silivri'ye bir halk plajı bir de kadınlar plajı yapacağız" dedi.