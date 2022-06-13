Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 13 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Giriş Tarihi: 13.6.2022 22:05 Son Güncelleme: 13.6.2022 22:12

Son dakika: 13 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: 13 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ...

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 946 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,51, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 781 bin 738 doza yükseldi.

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Son dakika: 13 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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