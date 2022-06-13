Son dakika: 13 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ...

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 946 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,51, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 781 bin 738 doza yükseldi.