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Giriş Tarihi: 13.6.2022 09:03 Son Güncelleme: 13.6.2022 09:09

Van'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu

İHA
Van’da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu

Van'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Erciş ilçesinde de bazı evlerde çatlak oluştu. Depreme evinde yakalananlar çatlaklardan dolayı eve girmeye korktuklarını söyledi.

Merkez üssü Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre ilçelerden de hissedildi. Erciş ilçesinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli paniğe neden oldu.

UFAK ÇAPLI ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bazı vatandaşlar hasar gören evlerine girmeye korkarken dışarıda yağmurun yağması kendilerini tedirgin etti. İlçede bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluşurken can kaybı olmaması sevindirici oldu.

ÇATLAKLARDAN DOLAYI EVE GİRMEYE KORKUYORLAR

Depreme evinde yakalanan Gökhan Al, evinde oluşan çatlaklardan dolayı eve girmeye korktuklarını, dışarıda ise yağan yağmurun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Van'da 5.0 büyüklüğündeki depremde Erciş'te de bazı evlerde çatlaklar oluştu | Video

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Van'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu
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