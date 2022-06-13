Yargıtay Başsavcısı Şahin, İtalya’lı mevkidaşını ağırladı

İtalya Yargıtay Başsavcısı Giovanni Salvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Salvi, 12 – 14 Haziran tarihinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Ankara programı kapsamında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulunan İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ve heyeti, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Başsavcı Bekir Şahin ve heyeti tarafından karşılandı. Başsavcı Şahin, konuk Başsavcı Salvi'yi ilk olarak makamında ağırladı. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacağı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in yanısıra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay İdari Savcıları Bahattin Azizağaoğlu ve Ömer Kara ile Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş da yer aldı.

Salvi, Ankara ziyareti kapsamında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akara ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de görüşmeler yapacak.