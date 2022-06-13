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Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:06

Yunanistan güvenlik güçleri göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

İHA
Yunanistan güvenlik güçleri göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

Yunanistan güvenlik güçleri, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişilik göçmen grubuna ateş açtı. Açılan ateşler sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey Köyü'nden geçen Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişilik göçmen grubu, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahlı saldırısına uğradı.

AFGANİSTAN UYRUKLU BİR GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateşler sonucu Afganistan uyruklu bir göçmen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yunanistan güvenlik güçleri göçmenlere ateş açtı: 1 ölü
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