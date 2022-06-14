Kaçak FETÖ’cü sahte çekle alışveriş yaparken yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte suç ve suçluya yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, KOM Şubesi ekipleri, sahte çek ile alışveriş yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem başlatılan İ.K'nin yapılan sorgulamasında TEM Şubesi tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı ile arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.