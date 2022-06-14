Okulda spor bir başka güzel

YENİ TESİSLER GELİYOR

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri'nin her sene artan heyecanla devam ettiğini söyledi. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan süreçte farklı branşlarda özel çocuklar da dahil olmak üzere bir çok müsabaka yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Hangi dalda eğitim alırsanız alın, ileride hangi işi yaparsanız yapın, muhakkak bir spor ya da sanat dalıyla ilgilenin. Etkinliklerle size vermek istediğimiz mesaj bu. Biz de yeni spor alanları, yüzme havuzları ve spor salonlarıyla heyecanınıza altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Spor bakanımız buraya geldiğinde, yeni bir protokol yaptık. İnanın, Bursa'da çok daha yeni tesisler yapılacak. İşte onları sizler kullanacaksınız. O yüzden de eğitim-öğretim hayatınız devam ederken, lütfen spordan uzak kalmayın. Etkinliklerimize katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.