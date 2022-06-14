Tokat şehidini uğurladı

Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (28) Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisiydi. Bekar olan ve 23 Temmuz'da izne ayrılmayı planlayan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, düğün hazırlığındaydı. Ağustos ayında evlenecekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Kilit Harekatında terör örgütü mensuplarına karşı vatanı için mücadele yürütüyordu. Ancak 13 Haziran günü Bazni Tepe Bölgesinde terör örgütü mensuplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.