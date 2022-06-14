Tokat şehidini uğurladı

Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (28) Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisiydi. Bekar olan ve 23 Temmuz'da izne ayrılmayı planlayan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, düğün hazırlığındaydı. Ağustos ayında evlenecekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Kilit Harekatında terör örgütü mensuplarına karşı vatanı için mücadele yürütüyordu. Ancak 13 Haziran günü Bazni Tepe Bölgesinde terör örgütü mensuplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.
Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından önceki gün verildi. Zarife ve Zülfü Gök çifti, şehidin kardeşleri ve nişanlısı Kübra Özyurt acı haberle yıkıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şehit Ramazan Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
NAAŞI, HAKKARİ'DEN ASKERİ UÇAKLA TOKAT'A GETİRİLDİ
Uzman Çavuş Ramazan Gök (28)'ün naaşı önce Hakkari Otluca Dağ Komando Tugayında ardından da Yüksekova'da düzenlenen askeri tören sonrası Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndan askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Tokat Havalimanı'nda şehidin naaşı ve ailesini Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ayhan Ocak, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Andan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve il protokolü karşıladı. Vali Hatipoğlu, şehidimizin babası Zülfü Gök'ün koluna girerek araca kadar eşlik etti.
ERBAA'DE TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ
Daha sonra şehidin naaşı defnedilmek üzere karayoluyla Erbaa ilçesine götürüldü. Burada Erbaa merkez Büyük Camine getirildi. Törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tosunlar köyünde defnedildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal da katıldı.
AĞUSTOS'TA EVLENECEKTİ
Şehit Gök'ün Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenildi. Şehidin nişanlısı Kübra Özyurt Tokat Havalimanı'ndaki karşılamada nişanlısının kamuflajını bir an üstünden çıkartmazken Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özyurt,"Ramazan! Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğünümüz olacaktı" diye tören mangasının arkasından yürüyerek ağıt yaktı.