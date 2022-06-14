Tokat’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta süren Pençe Kilit Harekâtı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (28) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Tokat nüfusuna kayıtlı olan şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar Köyü'nde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekâr olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine bayrak asıldı.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor" denildi.