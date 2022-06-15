CHP’de mızrak çuvala sığmadı

Yolsuzluk, rüşvet, parti içi kadın tacizi iddialarının ayyuka çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) artık mızrak çuvala sığmadı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında açılan soruşturma sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Irkçı ve yabancı düşmanlığının yanı sıra kadınlara yönelik hakaretleriyle toplumun tepkisini toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Diğer taraftan Çanakkale'de CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de, hakkında 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediyenin iştiraki Kayı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.SABAH Gazetesi'nin aylar önce gündeme getirdiği yolsuzlukların üzerine ısrarla giden savcılık ve İçişleri müfettişleri, Belediye Başkanı Semih Şahin'in de yolsuzluklarla ilişkili olduğunu tespit edince Şahin başkanlıktan geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Özelikle imara açılan alanlarda büyük vurgun yaptığı belirlenen Semih Şahin'in Bodrum'da milyonlarca liraya villa aldığı da ortaya çıkmıştı. Partisi de harekete geçti, Şahin'i partiden ihraç etti.'Rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Çanakkale'de CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün şu anda oturduğu yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evi, bir temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında aldığını SABAH ortaya çıkarmıştı.Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E.'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire aldığı belirlendi. Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi. Öz, 1 Haziran'da çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı ise Öz'ü geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.İhracı istenen diğer isim de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan hakkında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. CHP yönetiminin disipline sevk gerekçesi olarak, Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.