Yunan vekiller, Bakan Soylu'nun "videoyla ispat" önerisiyle sustu

Bakan Soylu, Yunan parlamenterlerin geri itmelerle, Ege'de ve sınırda yaşananlara dair somut deliller olmadığını söylemesi üzerine ise şunları kaydetti: "Geri gönderme ve geri itme meselelerinde bizim hazırladığımız yüzlerce videodan 11 tanesi var. Eğer Ege'de biz Yunanistan'la komşu değilsek, Sırbistan veya Arnavutluk'la komşuysak siz haklısınız. O sahil güvenlik botları sizin bayrağınızla sizin insanlarınız tarafından değil de sizin gemileriniz başkaları tarafından o öldürme işlerini gerçekleştiriyorsa siz haklısınız. Ama öyle değil. Şimdi gerçeği örtmeyelim. İnsanların Yunanistan'da karşı karşıya kaldıkları işkenceler sebebiyle uluslararası mahkemelerde Yunanistan'ı dava ettiğini burada bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer isterseniz şurada videolar var. Bir daha söz alırsanız, ben hiç konuşmayacağım, bu videoları göstereceğim. O zaman siz sahil güvenliğinizin insanları nasıl öldürdüğünü, insanların botlarına silahlarla nasıl hücum ettiğini, botların havalarını indirerek onları denizin ortasında nasıl mahkum ettiğini, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının da onları nasıl kurtardığını burada izleriz. Bizle böyle bir tartışmaya girmeyin. Girmemenizi temenni ediyorum."