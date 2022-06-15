Yeni bir dünya inşa etmek için kadın aklı şart

KADEMVakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Kadın) tarafından "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Farkındalık Zirvesi"nde konuştu. Farkındalığın, etrafta olan olayları bilmek, algılamak ve duyumsamakla başladığını, cereyan eden bir fenomenin bilincine varmakla da elde edildiğini kaydeden Bayraktar, kadınların önemine işaret etti. Özellikle girişimciliğin öne çıktığı bu çağda, kadınların da eşit ve adil şekilde dijital girişimciler olmak için bazı enstrümanlara ihtiyacı bulunduğunu belirten Bayraktar, "Kadınlara bu imkanın yolunu açacak eğitim ve sosyal altyapı yatırımları da farkındalığımız dahilinde olmalı" dedi. Bayraktar, dijital ekonomi ya da yeni toplum düzeni gibi çerçevelere, dijitalin iklim değişikliğiyle mücadelede alması gereken rolün de eklenmesi gerektiğini belirterek, "Yeni ve yaşanabilir bir dünya inşa etmede kadınların aklına, fikrine ve vizyonlarına çok ihtiyacımız var. Çok yönlü yaşanan çağa dönüşümü, insanın da çok yönlü, bütüncül ve analitik düşünmesini gerektiriyor" ifadesini kullandı.