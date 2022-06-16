Ankara’daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu... Köprüyü dolgu yapılarak genişletmişler

Ankara'da selin vurduğu nokta Altındağ'da tatlar deresi oldu. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan 27 yaşındaki İlkay Yiğit' ve 66 yaşındaki Ramazan Gök sele kapılarak yaşamını yitirdi. Tatlar Deresi, cumartesi günü selin en çok etkilediği noktaydı. Suların metrelerce yükseldiği vadi, 2 kişiye mezar oldu. Ankara Büyükşehir meclisinin Haziran ayı toplantısının ana gündemi, 4 kişinin öldüğü sel felaketi oldu. Akyurt'taki sel felaketinin, Tatlar deresinde Büyükşehir tarafından yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı dile getirildi. Yarım bırakılan isale hatları ile mazgal ve rögarların temizlenmemesi ve Büyükşehir'in ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışmamasının da felakete zemin hazırladığı vurgulandı.
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ
AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihmaller silsilesinden dolayı selin meydana geldiğini iddia etti. Facianın nasıl geldiğini şöyle anlattı: "Büyükşehir Belediyesi, Tatlar Deresi'nde 2020 Aralık ayında yol çalışması yaparken dereyi daralttı. O dönem uyarıda bulunduk ama bizi dinlemediler. Ayrıca yolu da bitirmediler. 15-20 kilometrelik bir yol. Tepeden köylerden inen yağmur, dere daraltıldığı için yolu yuttu. Facia bu yüzden geldi."
YOL VE KÖPRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMASINA BAŞLAMIŞLAR
AK Parti Altındağ İlçe Başkanın iddialarını çevrede bulunan vatandaş ve esnafta doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce yaşanan sel sonrası bölgede çalışma gerçekleştirdiği belirlendi.
Dere yatağına boru döşemekte çözüm arayan belediye ekipleri, yeni bir menfez yapılacağını ve eskisinin kaldırmayacağını çevrede bulunan vatandaşa aktardı. 2 yıl boyunca çalışma gerçekleştirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi bölgede bulunan kurban kesim alanına gidişleri kolaylaştırmak adına yol ve köprü çalışmalarına tekrar başladıkları belirlendi.
MENFEZ ALTINA PLASTİK BORU
Belediye ekipleri yolunu genişletirken 5 metre olan dere yatağını 1 metreye kadar düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca belediye ekipleri menfeze 2 adet plastik boru ile 1 adet büz döşeyerek köprü genişletme çalışması yaptıkları ve üstünü doldurdukları ortaya çıktı. Dolgu işlemleri sırasında belediye çalışanlarının "İnşallah yağmur yağmaz" dediklerine çevrede bulunan esnaf şahit oldu.
BELEDİYE EKİBİNDEN "İNŞALLAH YAĞMUR YAĞMAZ"
Selin vurduğu bölgede esnaf olan Hacı Taş, felaket göz göre göre geldiğinin altını çizdi. Taş, "Yaklaşık 2 yıl önce burada yine sel felaketi yaşandı. Ankara Büyük Şehir Belediyesi bunun üzerine yukarıdan aşağıya boruları döşedi. Ondan sonra köprünün olduğu kısma yeni menfez yapılacağı eskisinin burayı kaldırmayacağı söylediler. Yapılmayınca biz belediyeye sorduk ihaleye çıktığını ve yapılacağını ilettiler" dedi.
Selden 2 gün önce tekrar çalışma başlattıklarını söyleyen Taş, şunları aktardı:
"Kurban Bayramı öncesi ileride kurban kesim alanı gidecek vatandaşın sıkıntı çekmesi için yolu ve köprü genişletme çalışması başlattılar. Gün öncede köprünün altına boruları döşediler. Selin olduğu gün köprü üzerinde dolgu çalışması yapıyorlardı. Belediye çalışanları 2-3 gün içinde inşallah yağmur yağmaz diye dua ediyorlardı. Selin olduğu günü döşedikleri boruları tekrar kaldırdılar."
UYGUN KÖPRÜ YAPILMASI GEREKİYORDU
Sel en çok bölgede besicilik yapan esnafı vurdu. Besi çiftliği bulunan Egehan İlgar, "2 yıl önce selden dolayı burada bir çalışma yaptılar. Menfez yapacağız diye dereyi doldurdular. 2 gün önce boru döşeyerek üstünü kapattılar. Plastik borularla çözüm aradılar. Buraya uygun köprü yapılması gerekiyordu. Bu yüzden mağduriyet yaşadık" dedi.
5 METRE DERE YATAĞI 1 METREYE DÜŞÜRDÜLER
Başka bir besi çiftliği sahibi Şenol Arı ise; "2 yıl önce burada bir sel olayı daha olmuştu. Besi çiftliğini su basmıştı. O zaman boruları döşediler. Bizde menfezlere boru koymayın diye uyarıda bulunduk. Ne oldu menfezlere konular borular tıkandı. Yol çalışması yaparken bizim 5 metre olan dere yatağımızı 1 metreye düşürdüler. Burada oluşan sel yüzünden 2 canımız gitti. Bunun önüne geçemediler. Köprünün altına boru döşeyim üstünü kapattılar. Yağmur yağdı üstü boşaltı gelip tekrar doldurdular. Her yağmur yağdığında doldurdukları yer boşaldı. Eski köprünün hali bundan daha iyiydi. Bizi dinleyen olmadı. Belediye ekipleri kepçe ile çalışma yapıyorlardı köprü üstünde. Birden hava karardı canımızı zor kurtardık" şeklinde açıklamada bulundu.Son dakika: Ankara'da korkunç görüntüler! Sel başkenti yıktı geçti