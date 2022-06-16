Ankara’daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu... Köprüyü dolgu yapılarak genişletmişler

BELEDİYE EKİBİNDEN "İNŞALLAH YAĞMUR YAĞMAZ"

Selin vurduğu bölgede esnaf olan Hacı Taş, felaket göz göre göre geldiğinin altını çizdi. Taş, "Yaklaşık 2 yıl önce burada yine sel felaketi yaşandı. Ankara Büyük Şehir Belediyesi bunun üzerine yukarıdan aşağıya boruları döşedi. Ondan sonra köprünün olduğu kısma yeni menfez yapılacağı eskisinin burayı kaldırmayacağı söylediler. Yapılmayınca biz belediyeye sorduk ihaleye çıktığını ve yapılacağını ilettiler" dedi.

Selden 2 gün önce tekrar çalışma başlattıklarını söyleyen Taş, şunları aktardı:

"Kurban Bayramı öncesi ileride kurban kesim alanı gidecek vatandaşın sıkıntı çekmesi için yolu ve köprü genişletme çalışması başlattılar. Gün öncede köprünün altına boruları döşediler. Selin olduğu gün köprü üzerinde dolgu çalışması yapıyorlardı. Belediye çalışanları 2-3 gün içinde inşallah yağmur yağmaz diye dua ediyorlardı. Selin olduğu günü döşedikleri boruları tekrar kaldırdılar."