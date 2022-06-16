Kezban’a acı veda

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve 29 Mayıs'ta kaybolduktan sonra arazide ölü bulunan 15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde dualar eşliğinde defnedildi. Ailesiyle Cizre'den mevsimlik işçi olarak Bursa Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'ne giden ve iki hafta önce kayıplara karışan Kezban Sakçak'ın cesedi Uluabat Mahallesi'nde arazide bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sakçak'ın cenazesi önceki gece geç saatlerde Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Cizre Devlet Hastanesi morguna getirilen Sakçak'ın burada dini vecibeleri yerine getirildi. Cenazenin hastane morgundan çıkarıldığı esnada genç kızın yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Kezban Sakçak'ın cenazesi ailesi, sevenleri ve çok sayıdaki vatandaş tarafından Cizre Asri Mezarlığına defnedildi.