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Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:58 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:01

Saldırı hazırlığındaki teröristlere Mehmetçik darbesi! Öldürüldüler...

Saldırı hazırlığındaki teröristlere Mehmetçik darbesi! Öldürüldüler...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristlere Mehmetçik darbesi! Öldürüldüler...
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