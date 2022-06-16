İzmir’de tüm açık ve kapalı otoparklara zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent genelindeki yapmış olduğu zamlardan sonra, İzelman şirketi tarafından işletilmekte olan açık ve kapalı otoparkları es geçmedi. En son 1 Ocak'ta otoparklara yüzde 33.5 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetleri gerekçe göstererek 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otopark tarifelerine yüzde 25 zam yapacak. Açık alan otopark ücretleri 20 TL'den 25 TL'ye çıkacak. Öte yandan bazı otoparktaki araçların kalma süreleri de değişikliğe gidildi. Örneğin Alsancak Tam Otomatik otoparkında 0-3 saat 20 lira iken 0-2 saat 25 TL oldu.

TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark ücretlerini 1 Temmuz'dan itibaren artıracak. Otopark ücretleri yüzde 20 ila 33 oranında artırılacak. Yapılan zammın gerekçe olarak 2022 yılın ilk 6 ayında giderlerin ortalama yüzde 45 oranında artması gösterildi.

AÇIK OLAN OTOPARKLARI

0-12 saat 25 TL (eski fiyat 20 TL)

12-24 saat – 50 TL (eski fiyat 40 TL)

BOSTANLI MİGROS OTOPARKI

2-4 saat 18 TL

4-6 saat 20 TL

6-12 saat 25 TL

Aylık abone – 450 TL (eski fiyat 360 TL)

KÜLTÜRPARK YERALTI OTOPARKI

0-2 saat 20 TL

2-4 saat 25 TL

4-6 saat 30 TL

6-12 saat 35 TL

12-24 saat 40 TL

Aylık Abone 890 TL (eski fiyat 695 TL)

ALSANCAK TAM OTOMATİK OTOPARKI

0-2 SAAT 25 TL – (eski tarifeye göre; 0-3 saat 20 TL)

2-4 saat 30 TL – (eski tarifeye göre 3-6 24 TL)

4-6 saat 35 TL –

6-12 saat 40 TL – (eski fiyat 32 TL)

12-24 saat 45 TL – (eski fiyat 35 TL)

ÇANKAYA KATLI OTOPARKI

0-2 saat 20 TL (eski fiyat 15 TL)

2-4 saat 25 TL (eski fiyat 20 TL)

4-6 saat 30 TL (eski fiyat 23 TL)

6-12 saat 35 TL (eski fiyat 27 TL)

12-24 saat 40 TL (eski fiyat 35 TL)