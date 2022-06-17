Kuleli Askeri Lisesi ile Çengelköy darbe sanıklarının cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kuleli Askeri Lisesi ile Çengelgöy ve Beykoz bölgelerinde meydana gelen olaylara ilişkin 49 sanığın cezalarını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında açılan ve İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 114 sanık yönünden 10 Aralık 2018'de karara bağlanan davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararına göre, sanık eski albay Murat Önder ve olay tarihinde er, askeri öğrenci olan 63 sanık hakkında verilen beraat ve ceza verilmesine yer bulunmadığına dair kararlar onandı.

Karara göre, darbe girişimindeki eylemleri dolayısıyla, "müşterek fail" kabul edilen ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Kuleli Askeri Lisesinin eski komutanları kurmay albaylar Muammer Aygar ile Mürsel Çıkrıkçı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkındaki hüküm de onandı.

Kararda, Kuleli Askeri Lisesinin eski komutanları kurmay albaylar Muammer Aygar ile Mürsel Çıkrıkçı'nın, diğer sanıkların eylemlerinin hepsinden sorumlu olduğu kaydedildi.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan sanıklar Kenan Budak, Metin Soylu, Hüseyin İnce, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Recep Ayıtdere, Aykut Satmaz ve Aşkın Türker hakkındaki hükümler de kararda hukuka uygun bulundu.

Polislerin de aralarında bulunduğu sanıklar Ali Bülbül, Duran Koçak, Fatih Birinci, İlyas Selçuk, Mahir Hoşbak, Mehmet Kaplan, Mehmet Ali Uzun, Ömer Faruk Titiz, Sedat Kartal, Volkan Kaplan, Yasin Sayım, Buğrahan Dursun, Bayram Kurt, İlter Özkan, Mehmet Koca ve Mustafa Akar'a, darbe girişimine "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezaları da daire heyeti tarafından onandı.

İlk derece mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık Samet Işıksoy hakkındaki hüküm ise, Yargıtay 3. Ceza Daire tarafından bozuldu. Kararda, sanığın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi.

Dairenin kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildiği belirtildi.