Sabıkası kabarık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı. Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" ile suçlandı. TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen fezlekeyle ilgili sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor vermesi halinde dosyanın Genel Kurul'a geleceğini belirtti.Bozdağ, "Genel Kurul'daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse dokunulmazlığı kalkacaktır. Aydeniz'le ilgili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğim kadarıyla 80 fezleke var. Bu yeni gelen fezlekeyle beraber 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclis'imizindir" dedi. Cumhurbaşkanlığı, Aydeniz hakkındaki fezlekeyi dün akşam TBMM Başkanlığı'na gönderdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi. Bu arada Aydeniz'in yanı sıra HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekenin de TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği bildirildi.