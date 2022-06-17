Sağlık çalışanlarının mali hakları iyileştirildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanlar, tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az 1 yıl çalışacak. 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Gözümüz aydın" ifadesini kullandığı sosyal medya paylaşımında, kanun teklifinin kabulü nedeniyle TBMM'ye teşekkür etti.