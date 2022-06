Cumhurbaşkanı Erdoğan karne töreninde konuştu: Yarının Türkiye’sini çocuklar inşa edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde, her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor. Çünkü yarının mühendisleri, doktorların, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde neşeyle koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkânına kavuşsun istiyoruz.Salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların hamdolsun meyvesini toplama fırsatı bulduk. Şayet eğitim bütçemizi 10.3 milyar lira seviyesinden 274.3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, tüm okulları, en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, biz de diğer ülkeler gibi ciddi sıkıntılarla karşılaşırdık.Evlatlarımıza ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 4 milyar, yardımcı kaynak kitap sayısı 36 milyonu geçti. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin anasınıfı hedefi için gece gündüz çalışıyoruz.Tatilin sevincini yaşarken kitap okumaktan, araştırmaktan vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta arkadaşlarınızla oyun oynarken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten de geri durmayın. Günlerinizi ekran başında ziyan etmeyin.BAŞKAN Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da yapacağı ziyarete ilişkin "Çarşamba günü Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" dedi.BAŞKAN Erdoğan, cuma namazı çıkışı Yunanistan ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledik ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın."BAŞKAN Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Üsküdar Yalıboyu Caddesi'nde duran vatandaşlardan çay daveti aldı. Erdoğan da vatandaşlarla çay içip sohbet etti.BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çalan son ders ziliyle bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nun eşliğinde çocuklarımızın karne sevincini paylaştık. Eğitimcilerimize emekleri için teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.SABAH