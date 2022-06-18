İsveç ve Finlandiya’nın teröre destekleri, NATO için tehdit

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik sürece ilişkin soru üzerine Akar şunları söyledi:NATO bir güvenlik örgütü. En büyük mücadele alanlarından birisi de terörizm. Birden fazla terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke, Türkiye. Diğer taraftan Avrupa ile terörizm arasındaki son engel.İttifak üyesi bir ülkeye saldıran, güvenlik güçlerini şehit eden, masum insanları katleden teröristleri görmezden gelen bir anlayış, dostluk ve ittifak ruhu ile bağdaşmaz. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştirdikten sonra kaçıp bir sığınak olarak bu ülkelerde kalması kabul edilebilir mi? Bu ittifak ruhuna uyar mı, böyle bir müttefiklik olur mu?İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahı var. Teröristler tarafından kullanılan bu silahlardan Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımızda çok sayıda ele geçirdik. Bunların fotoğraflarını, seri numaralarını hepsini görüşmelerimizde ortaya koyduk. Terör örgütlerine her türlü desteği verip ondan sonra da ortak savunma örgütünde bir müttefik olarak yer alma talebinin, büyük bir tutarsızlık olduğunu değerlendiriyoruz.Diyelim ki söz konusu ülkeler İttifak'a girdi. Fakat terör örgütü, Türkiye'ye karşı saldırı yaparken siz, 'Benim yapacak bir şeyim yok' diyeceksiniz. Gerçekten akıllara ziyan bir durum.