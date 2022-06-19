Bakan Soylu Tel Abyad’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'ı ziyaret etti. Tel Abyadlılarla sohbet eden, esnafa ziyarette bulunan Soylu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Şanlıurfa'da karşılandıktan sonra Tel Abyad'a geçen Soylu, yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut proje alanını inceledi. Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Soylu, proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden birinde olduklarını anlattı. 1200 dönümlük arazide 10 bin konutluk birinci etap çalışmasının planlandığını söyleyen Soylu, evlerin 60-80 ve 100 metrekare olacağını, ailelerin büyüklüğüne göre gerçekleşeceğini, Türkiye'den Suriye'ye dönenlere burada belli bir süre kaldıktan sonra sahiplenme imkânının verileceğini belirtti.