Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye’ye gönüllü dönenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bürokratlar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti. Burada yapımı devam eden organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Çataklı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen bazı işletmeleri ziyaret etti. OSB yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Çataklı, tesislerin tamamen faaliyete girmesiyle yaşamın normale döneceğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.

Çobanbey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin İsa, Fırat Kalkanı Harekatı öncesi nüfuslarının 8 bin olduğunu ve topraklarının kurtarılmasının ardından geri dönenlerle belde nüfusunun 70 bine yükseldiğini söyledi. 350 bin dönüm alana Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını anlatan Hüseyin İsa, 1386 tesisten 1355'inin inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade etti. Sanayileşme ve istihdamın geri dönüşleri artırdığını ve belde nüfusunun 9 kat arttığını ifade eden İsa, "Şu anda tesislerimizde 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnşaatlarda da yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. OSB tamamlanarak tesisler faaliyete başladığında burada 20 bini aşkın insanımıza istihdam imkanı doğacak" diye konuştu.