Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Metrobüs bozuldu! Yardıma giden İETT aracı diğer metrobüse vurdu! Yolcular isyan etti...
Giriş Tarihi: 20.6.2022 15:45 Son Güncelleme: 20.6.2022 15:57

SON DAKİKA: Metrobüs bozuldu! Yardıma giden İETT aracı diğer metrobüse vurdu! Yolcular isyan etti...

SON DAKİKA: Metrobüs bozuldu! Yardıma giden İETT aracı diğer metrobüse vurdu! Yolcular isyan etti...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da arızalanan metrobüsü tamir etmek için bölgeye giden İETT yol yardım aracı, Bayrampaşa Maltepe durağındaki bir başka otobüse arkadan çarptı. Yolcular kazanın şiddeti ile korku dolu anlar yaşadı. Bazı yolcular araçtan inerek yol yardım aracının şoförüne tepki gösterdi.

İstanbul'da metrobüs mağduriyetleri artarak devam ediyor. Bir metrobüs daha bugün arızalanarak yolda kaldı. Yolda kalan metrobüsü tamir etmek için giden İETT yol yardım aracı da bir başka metrobüse çarptı.

YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İstanbul'da bir metrobüs arıza yaptı. Çağrı üzerine İETT yol yardım aracı olay yerine hareket etti. Bu sırada Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında yolcu almak için duran bir metrobüs ile yol yardım aracı çarpıştı.

İETT yol yardım aracının, metrobüse arkadan şiddetli şekilde çarpmasıyla yolcular büyük korku yaşadı.

Arızalanan metrobüsü tamire giden İETT yol yardım aracı başka bir metrobüse çarptı! | Video

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın şokunu atlatan bazı yolcular metrobüsten inerek, yol yardım aracına büyük tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Metrobüs bozuldu! Yardıma giden İETT aracı diğer metrobüse vurdu! Yolcular isyan etti...
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