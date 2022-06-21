ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu

Mansur Yavaş'ın suç duyurusunda, Fatih Ünal'ın görevini kötüye kullandığı iddia edildi. Suç duyurusunda Fatih Ünal hakkında adli soruşturma yürütülmesi ve iddianame hazırlanarak kamu davası açılması istendi.
ÜNAL: "MECLİSİ İDARE ETMEMİZE DAHİ TAHAMMÜLLERİ YOK"
Fatih Ünal, "Meclisi idare etmemize dahi tahammülleri yok. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini anti demokratik şekilde yönetmesi ile birçok kez gündem olan Sayın Mansur Yavaş, suç bastırmak için Meclisi kötü idare ettiğimi iddia ederek beni savcılığa vermiş. Çok korktum…" dedi.
SABAH'a konuşan Fatih Ünal; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni mevzuat çerçevesinde demokratik taammüllere uygun bir şekilde yönetenlere tahammül edemediğini söyledi.
Fatih Ünal, şunları söyledi:
"3 yıllık belediye başkanlığı görevinde belediye meclisini topu topu 10 kez idare eden Sayın Mansur Yavaş, Meclisi idare ettiği her toplantıda meclis üyelerini tahkir etmek dahil her türlü antidemokratik tavrı göstermiştir."
"Bazen söz vermeyerek, bazen mikrofonu kapatarak, bazen 'Seni zabıtalara attıracağım' diyerek her fırsatta meclisi provoke eden Sayın Mansur Yavaş meclisi mevzuat çerçevesinde demokratik taammüllere uygun bir şekilde yöneten bizlere tahammül edememektedir."
"O sebeple biraz da suç bastırmak için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini yönetirken görevi kötüye kullandığımızı iddia ederek benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Bu tarz beyhude uğraşlar bizleri asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır."
YAVAŞ: "ZABITAYA ATTIRACAĞIM. ATTIRACAĞIM. SENİ DE ATTIRACAĞIM"
Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Mayıs ayı Meclis toplantısında gerginlik yaşanmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a iki defa ihtar verdi ve Fatih Ünal'a "Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım" şeklinde ifadeler kullandı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.