ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatih Ünal, şunları söyledi:

"3 yıllık belediye başkanlığı görevinde belediye meclisini topu topu 10 kez idare eden Sayın Mansur Yavaş, Meclisi idare ettiği her toplantıda meclis üyelerini tahkir etmek dahil her türlü antidemokratik tavrı göstermiştir."

"Bazen söz vermeyerek, bazen mikrofonu kapatarak, bazen 'Seni zabıtalara attıracağım' diyerek her fırsatta meclisi provoke eden Sayın Mansur Yavaş meclisi mevzuat çerçevesinde demokratik taammüllere uygun bir şekilde yöneten bizlere tahammül edememektedir."

"O sebeple biraz da suç bastırmak için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini yönetirken görevi kötüye kullandığımızı iddia ederek benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Bu tarz beyhude uğraşlar bizleri asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır."