AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den muhalefete mesaj

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkanlığının Beyoğlu'ndaki Aynalı Kavak Kasrı'nda düzenlediği 'İstanbul Buluşmaları'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya temsilcileriyle sohbet eden Kabaktepe, ardından selamlama konuşması yaptı.

Kabaktepe, "Modern dönemde insanın hayatı yaşarken en temel ihtiyaçlarından birisi, bilgi sahibi olma ve haberdar olma ihtiyacı oldu. Dolayısıyla kar demeden, kış demeden, savaş demeden, bomba demeden, gece demeden, gündüz demeden her türlü şart altında, her zaman her daim insanımızın iletişim noktasında, haberdar olma noktasındaki ihtiyacın karşılanması, yorumlanması noktasında gayret eden basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BULUŞMALARI SÜREKLİ DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Kabaktepe, "Biz pandeminin bitmesiyle geçen yıl bu programımızın benzerini yapmıştık. Medya mensubu gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelmiştik, sohbet etmiştik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştuk. İkincisini yapıyoruz pandemiden sonra. Sürekli devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünyada ne olup bittiğine dair en kılcal damara kadar sansürsüz amasız ve fakatsız bilgiyi erişebilme şeyimizin medya mensuplarımız olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME YAPACAĞIMIZ ORTAM

Kabaktepe, "Bizim İstanbul'a dair hayallerimizi, onların Türkiye'ye dair gördüklerini karşılıklı değerlendireceğimiz bir ortam olsun diye bir araya geliyoruz. Onun için tüm katılan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnsan karar alırken herhangi bir şey yapıp yapmama noktasında kendi pozisyonunu belirlerken, ekonomiyle ilgili bir şey yapacağız ekonomi haberine bakıyoruz. Eğitimle ilgili bir şey yapacağız ona bakıyoruz. Bunların tamamı medyada sahadaki muhabir arkadaşımızdan, yayın yönetmeninden yorum yazan editörümüze kadar tamamının oluşturduğu bir evren" dedi. (