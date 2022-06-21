İki ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un 5 farklı ilçesinde bulunan 6 adres ve Adana İli'nde bir adres olmak üzere toplamda 7 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi ve detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.