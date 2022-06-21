Son dakika: İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyona karşı resmi kanalları takip edin

Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yedi adalar mevkiinde saat 19.58'de çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Twitter hesabından açıklama yaptı.
"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYAKKUZ HALİNDE"
Bakan Kirişci yapıtığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.
MSB VE AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD'dan da açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirildiği belirtilirken, AFAD'dan "Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir." açıklaması geldi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYON KONUSUNDA UYARDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili dezenformasyon konusunda önemli bir uyarıda bulundu.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir."
2 BAKAN BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.
Bakanlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! 2 bakan bölgeye hareket etti