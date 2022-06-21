Son dakika: İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyona karşı resmi kanalları takip edin

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir."

2 BAKAN BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.

Bakanlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! 2 bakan bölgeye hareket etti