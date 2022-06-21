Türkiye-İsrail hattında adım adım normalleşme

Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar, Mavi Marmara baskını, 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylar nedeniyle uzun yıllardır gergin. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un martta Ankara'ya ziyareti sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada sürpriz oldu. Geçen ay ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin'i kapsayan iki günlük temaslarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle ülkeye giden Türk gazeteciler bir dizi programa katılarak yakınlaşmaya yerinde tanıklık etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, büyükelçilerin karşılıklı atanma konusunda "Adım adım ilerlemekte fayda var" dedi.İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Direktörü Aliza Bin-Noun da, "İyi gitmeyen ilişkilerimizi geliştiriyoruz. 'Golden Age' (Altın Çağ) dediğimiz eski döneme dönmek istiyoruz" diye konuştu. Tel Aviv'deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, yakınlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birliğin Danışma Kurulu üyelerinden Mondi Çakım "İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor" derken Lina Filiba ise "Türk dizileri izleniyor. Türkçe öğrenmek isteyenler var" dedi. Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Uzi Rabi de "İsrailliler, İstanbul için deliriyor. Türkiye ile İsrail arasında enerji ilişkisi başlarsa bu birlikteliğin devamı gelir" diye konuştu.Nazi Almanyası'nın katlettiği milyonlarca Yahudi'nin anısına inşa edilen Holokost Müzesi - Yad Vashem, gezinin en çarpıcı noktalarından biri oldu. Kurbanların üzerinden alınan ayakkabı, fotoğraf, giysi gibi kişisel eşyaları, yakınlarının röportajları ve Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in o dönem çektiği videolar, yaşanan vahşeti tüm çıplaklığıyla yaşatıyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı bahçesinde Hitler'in zulmüne uğrayan Yahudilere yardım eli uzatan Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen'in ismi de yer alıyor. Almanların işgal ettiği adadaki 1700 Yahudi'den 42'sine Türk vatandaşlığı vererek hayatlarını kurtarmıştı.İSRAİL'DEN Gazze'ye açılan Kerem Shalom Sınır Kapısı'dan yalnızca malzeme giriş çıkışı yapılıyor. Kapıya gelen TIR'daki yük, güvenlik kontrollerinin ardından 45 dakika içinde malzemeyi Gazze'ye aktaracak TIR'a yükleniyor. Ziyaret sırasında BM aracılığıyla Türkiye'den giden un ve yine Türkiye'den gönderilen kâğıt havlular yükleme için bekliyordu.