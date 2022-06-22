Marmaris’teki yangınlardan hükümeti sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, yine rezil oldu!

HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu yangından hükümeti sorumlu tuttu! Vaadini helikopter sesi bastırdı... | Video

Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" diye konuştu.