Afet Kriminal inceleme birimi Interpol’e parmak ısırttı

DEPREM, PATLAMA, YANGIN VE SELDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve uluslararası arenada Disaster Victim Identification (DVI) olarak bilinen Afet Kriminal İnceleme'nin Türkiye'deki kısa adı AKİ, ilgi alanı özetle deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması ve benzeri doğal afetlerdir. Bunun yanı sıra uçak, tren, metro ve maden gibi kazaların yanı sıra büyük çaplı patlamalarda da harekete geçer. AKİ biriminin amacı afet bölgesinde hayatını kaybeden afetzedelerin kimliğini ve ölüm nedenini tam tespit etmektir. Bölgede yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler hem afetzedenin yakınları hem de ilgili birimlerle paylaşıyor.