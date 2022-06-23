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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:53

DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 30 kişinin mal varlıkları donduruldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 30 kişinin mal varlıkları donduruldu

DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin mal varlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından donduruldu. Mal varlıklıları dondurulan biri şirket 30 kişinin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri işe iltisaklı olan gerçek ve tüzel 22'si yabancı uyruklu biri şirket 30 kişinin mal varlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından donduruldu.

BAŞKENTTEKİ ŞİRKETİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Ankara'da 2015'te kurulan Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Limite Şirketi isimli şirketinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Şirketin kurucusu Yunus Emre Sakarya'nın DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

22'Sİ YABANCI UYRUKLU

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye'de mal varlıkları dondurulan Ahmet Karaağaç, Ubeyde Yiğitbaşı, Turgut Küçükefe, Mehmet Zeki Yıldız, Delal Abdüllatif Aluç ve Fatma Özdemir'den oluşan 6 kişinin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenirken Emrah Kuşçu ile yabancı uyruklu Mahmoud Jalab isimli kişilerin El-Kaide ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Kararda yer alan 22 kişinin ise Suriye ve Rusya uyruklu olduğu belirtildi.

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DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 30 kişinin mal varlıkları donduruldu
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