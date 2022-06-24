İzmir körfezi çöplüğe dönmüş... Denize giren dalgıçların çıkardıkları şoke etti

ÇIKANLAR HAYRET VERİCİ

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, yarım saat içinde yapmış oldukları temizlik sonucunda ortaya çıkanların hayret verici olduğunu söyleyerek, "Yarım saat içinde ortaya çıkanları Konaklı hemşerilerimin takdirine sunuyorum. Yarım saat içinde bu kirli tabloyla karşılaştıysak varın gerisini siz düşünün" ifadelerine yer verdi. Başdaş, "Yüzülebilir Körfez" hedefine de dikkat çekerek, "Yüzülebilir Körfez, dediniz; kokuya, kirliliğe hapsettiniz. Konak Belediye Başkanı zaten ilçeden bihaber. Denizlerimizde bisiklet bile çıkıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. İzmirli ve Konaklı hemşerilerimiz bu kötü yerel yönetimi hak etmiyor. Lütfen çevreye biraz duyarlı olun" diye konuştu.

KONAK'I SEVEN KONAK'A KALBİ GİBİ BAKAR

İzmir'in kalbi Konak için yaşan bu görüntünün kabul edilir olmadığını vurgulayan Başdaş , "İzmir'in kalbi Konak, bu kirlilikle kalp krizi geçirir. Bu kirlilik sürdürülebilir bir durum değil. Dünyanın en güzel doğal miraslarından olan Konak'ımızı böyle mi cazibe merkezi yapacaksınız?" sözlerine yer verdi. Başdaş, kruvaziyer turizminin revaçta olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, "İzmir'e gelen ilk önce Konak'ı görür. Yerel yönetimleri sorumluluk almaya davet ediyorum. Konak'ı çok seven Konak'a kalbi gibi bakar! Sorumsuzca davranmaz, elini taşın altına koyar" açıklamasını yaptı.