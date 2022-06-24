İzmir körfezi çöplüğe dönmüş... Denize giren dalgıçların çıkardıkları şoke etti

İzmir'de Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' Projesi çerçevesinde İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve üniversitelerin destek verdiği projede, İzmir Körfezinin 6 ayrı noktasında dalış faaliyeti gerçekleştirildi. Pasaport İskelesi civarında yapılan temizlik çalışmasında dalgıçlar; deniz kıyısından bisiklet, kamp sandalyeleri, kaykay, olta, cam şişe, plastik ve tahta kasalar ve demir parçaları gibi birçok atık çıkardı. Çıkarılan atıklar üniversite öğrencileri tarafından taşınarak sahil şeridinde yere serilen brandada sergilendi.
ÇIKANLAR HAYRET VERİCİ
AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, yarım saat içinde yapmış oldukları temizlik sonucunda ortaya çıkanların hayret verici olduğunu söyleyerek, "Yarım saat içinde ortaya çıkanları Konaklı hemşerilerimin takdirine sunuyorum. Yarım saat içinde bu kirli tabloyla karşılaştıysak varın gerisini siz düşünün" ifadelerine yer verdi. Başdaş, "Yüzülebilir Körfez" hedefine de dikkat çekerek, "Yüzülebilir Körfez, dediniz; kokuya, kirliliğe hapsettiniz. Konak Belediye Başkanı zaten ilçeden bihaber. Denizlerimizde bisiklet bile çıkıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. İzmirli ve Konaklı hemşerilerimiz bu kötü yerel yönetimi hak etmiyor. Lütfen çevreye biraz duyarlı olun" diye konuştu.
KONAK'I SEVEN KONAK'A KALBİ GİBİ BAKAR
İzmir'in kalbi Konak için yaşan bu görüntünün kabul edilir olmadığını vurgulayan Başdaş , "İzmir'in kalbi Konak, bu kirlilikle kalp krizi geçirir. Bu kirlilik sürdürülebilir bir durum değil. Dünyanın en güzel doğal miraslarından olan Konak'ımızı böyle mi cazibe merkezi yapacaksınız?" sözlerine yer verdi. Başdaş, kruvaziyer turizminin revaçta olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, "İzmir'e gelen ilk önce Konak'ı görür. Yerel yönetimleri sorumluluk almaya davet ediyorum. Konak'ı çok seven Konak'a kalbi gibi bakar! Sorumsuzca davranmaz, elini taşın altına koyar" açıklamasını yaptı.
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA
Programda konuşan Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, "Proje çerçevesinde toplanan atıklar ve ağların tamamını geri dönüşüm fabrikasında yeniden işlenmek üzere göndereceğiz. Bununla beraber buradan çıkan ağların bir kısmı kasa, saksı vb. ürünler olarak işlenecek. Bir kısmıyla Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuarlarında 3D yazıcılarla doğada geri dönüştürebilir ürünler yapılacak. Bir kısmı da aktif kömür olarak elde edilecek. Bahsettiğimiz ürünler hem sanayicilerimizin hem de girişimcilerimizin önünü açacak. Atıktan katma değerli ürünler kazandırma konusunda bilimsel olarak bize kaynak olacak" dedi.
İNSAN KAYNAKLI KİRLİLİKLER
Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise "Bu bir farkındalık çalışması. Çıkan atıkların tamamı maalesef insan kaynaklı kirlilikler. Biz yöremize gerekli özeni göstermiyoruz. Daha sağlıklı çevre için her yurttaşa çok önemli görevler düşüyor. Aslında hepimizin yapabileceği işler bunlar, çevreye saygı duymak ve kirletmemek. Kendimiz ve için daha güzel bir yarın için gerekli şeyler. Maalesef ve muhtemelen burada olta çocuklarımız balıkçılığı yapanlardan kaynaklanan çok yoğun bir kirlilik var. Proje balık popülasyonunun ve çeşitliliğinin artırılmasına dönük olarak yapılan bir çalışma. Körfezdeki atıkların temizlenmesi, özellikle hayalet ağ diye tabir ettiğimiz ağların temizlenesine yönelik bir çalışma ama onunla beraber tüm denizi de temizliyoruz" diye konuştu.