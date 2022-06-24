Üç ilde çok sayıda adrese FETÖ baskını... 17 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukatlar, hukuk müşavirleri ve icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç kişinin ise yurt dışında oldukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının Avukat Mahrem İmamların kullanmış oldukları ve başkaları adına kayıtlı olan telefon hatlarıyla çok sayıda görüşmeler yaptıklarının belirlendiği ve ankesör tespitlerine göre ardışık arama kayıtları bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

ÖRGÜT BAĞLANTILARI

Soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamların örgüt içerisinde gizli faaliyetlerini ve iletişimi sağlamak için başka kişiler adına çıkarılmış hatlarla görüştükleri belirlendi. Şüpheli avukatların, örgütün mahrem imamlarıyla çok sayıda görüşmeleri ve irtibatı tespit edildi. Bazı şüphelilerin FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'da hesapları, kapatılan dernek ve kurumlarda kaydı olduğu anlaşıldı. Ankesörlü telefonlarla ardışık arama kaydı olan şüpheliler hakkında itirafçı ifadeleri bulunuyor.