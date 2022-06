Her gün daha da güçlenerek gereğini yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah gittiği Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, İstanbul'da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldıktan sonra tekrar Marmaris'e geri döndü ve kriz merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu:21 Haziran 2022'de Muğla ilimiz Marmaris'te 20.02'de başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Yapılması gereken neyse hepsi anında gerçekleşti ve her geçen gün çok daha güçlü bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Tabii 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Dalaman'da, Fethiye'de, Köyceğiz'de ve Seydikemer'de çıkan yangınlar da kontrol altına alındı. Ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.4587 personel, sahada görev yapmakta. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinesinde Muğla'ya 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. 52 büyükbaş, 235 küçükbaş, 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Bütün bunlardan sonra da şu an itibarıyla gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yanan alan 4 bin hektarı buldu. Burada da ağaç dikim çalışmalarına başlayacağız. Sevincimiz herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımızın olmaması.Marmaris'te yangının küle çevirdiği alanlar drone ile görüntülendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangının 5. gününde toplam 3 bin 417 hektar yani 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığını belirterek, "Uzaydan, uydulardan termal kameralarla yangının olduğu bölgeleri tespit edip bu rakamlar alınıyor. Alevler yerleşim bölgelerine doğru ilerliyor" dedi.KUNDAKÇI Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: "Keşke orman yanmasaydı, oğlum kendisini öldürseydi. Ölüsünü bulsam daha iyiydi. Ormanımız gitti. Bizler buradan ekmek yiyen insanlarız, herkesin ekmeğiyle oynadı. Patoz işleri için Değirmenyanı'na gitmişti. Kıyafetlerini aldı, duşunu yaptı. Akşam saatlerinde geleceğini söyledi ama gelmedi. Yangın başlayınca aradım. 5-6 dakika telefonu meşguldü. Daha sonra hiç ulaşamadım. Ben yangının arasında kaldığını düşündüm. Bunu beklemezdim."YANGINI çıkaran kişi tutuklandı. Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.