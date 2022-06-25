Haberler Gündem Haberleri Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: "Fiili saldırıya maruz kaldı" Yunan Parlamentosu önünde...
Giriş Tarihi: 25.6.2022 16:25 Son Güncelleme: 25.6.2022 16:34

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: "Fiili saldırıya maruz kaldı" Yunan Parlamentosu önünde...

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: Fiili saldırıya maruz kaldı Yunan Parlamentosu önünde...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamalarının engellenmek istediğini söyleyerek, "TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamento önünde Başbakan Kyriakos Miçotakis'e seslenerek, "Miçotakis, çözümü Amerika parlamentosunda arama. Çözüm Türkiye parlamentosunda. Amerika'dan dost olmaz" ifadelerini kullandı.

"FİİLİ BİR SALDIRIYA MARUZ KALDI"

Mustafa Sarıgül daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamamız kendini bilmez, birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmek istendi. TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü. Sayın Mutlu ve ben iyiyiz, güvendeyiz." dedi.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: "Fiili saldırıya maruz kaldı" Yunan Parlamentosu önünde... | Video

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Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: "Fiili saldırıya maruz kaldı" Yunan Parlamentosu önünde...
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