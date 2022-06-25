"FİİLİ BİR SALDIRIYA MARUZ KALDI"

Mustafa Sarıgül daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamamız kendini bilmez, birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmek istendi. TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü. Sayın Mutlu ve ben iyiyiz, güvendeyiz." dedi.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştı: "Fiili saldırıya maruz kaldı" Yunan Parlamentosu önünde... | Video