SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ÇIKIŞI: İSVEÇ VE FİNLANDİYA SOMUT ADIM ATMALI

Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.