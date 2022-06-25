Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:46 Son Güncelleme: 25.6.2022 16:04

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme!

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ele alındı.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ÇIKIŞI: İSVEÇ VE FİNLANDİYA SOMUT ADIM ATMALI

Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme!
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