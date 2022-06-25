Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye ile ABD arasındaki önemli görüşme hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alınmıştır."