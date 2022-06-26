Cezaevinde şiddet iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin darp edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin darp edildiği' şeklinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 24.06.2022 tarihinde kapsamlı arama yapılmış, yapılan bu aramada bazı hükümlülerin üzerinde ceza infaz kurumunda bulundurulması yasak madde ele geçirilmiştir. Aramalar kapsamında hükümlü E.A, görevli personele mukavemet göstermiş, fiziki müdahalede bulunmuş ve aramalara engel olmaya çalışmıştır. Ele geçirilen maddeler nedeniyle adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Ceza infaz kurumlarında tüm iş ve işlemler işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürütülmektedir. Gerçeklikten tamamen uzak ve kötü niyetli söz konusu haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."