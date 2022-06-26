Fatih Erbakan: Altılı masa çatırdıyor, milletin umudu olamaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman il kongresine katıldı. Batman'ın Kültür Mahallesi'ndeki Ahmet Güneştekin konferans salonunda yapılan kongreye delegeler katıldı. Erbakan, kongredeki konuşmasında "Ümidini altlı masaya bağlayan daha çok kaybetmektedir" dedi.

"ALTILI MASA ÇATIRTILARI HER TARAFTAN DUYULUYOR"

İl kongresinde delegeler ile partililere hitap eden Erbakan, "Her partinin kendi tarafına çektiği altılı masanın çatırdıları, bugün Türkiye'nin her tarafından duyulmaya başlandı. Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzaktır. Bir kere altılı masada olanların hiçbirinin ülkenin temel problemlerine ilişkin olarak proje ve çözüm önerileri somut olarak ortada yok. Bir kaynak paketi ortaya koyamamışlardır. Güçlendirilmiş parlamenter söylemleri vatandaşı hiç ilgilendirmemektedir.