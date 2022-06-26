HDP’li vekilin oğluna terör gözaltısı

HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihad Cemre, Çanakkale'de 'terör örgütü üyeliği' suçundan gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar mailinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Cemre'nin Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geldiği, örgüt yöneticileri ile görüşmeler yaptığı ve teröristlerle çekilmiş fotoğrafları olduğu belirtildi. Cemre'nin 2021'de 'Saatçioğlu' olan soyadını mahkeme kararı ile 'Cemre' olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Mail ile gönderilen fotoğraflarda, Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan teröristlerle kırsalda çekilmiş fotoğrafları olduğu belirlendi.Cemre'nin ayrıca 2015- 2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu da ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu ise, mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını söylemişti.