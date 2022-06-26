Son dakika: Dışişleri'nden Ekvator'a seyahat uyarısı!
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Son dakika haberleri... Dışişleri BakanlığıEkvator'a ilişkin seyahat uyarısı yayımladı. Yayımlanan uyarıda "Ekvator’da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır." denildi.
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Son dakika: Dışişleri'nden Ekvator'a seyahat uyarısı!