Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri'nden Ekvator'a seyahat uyarısı!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 19:28

Son dakika: Dışişleri'nden Ekvator'a seyahat uyarısı!

Son dakika: Dışişleri’nden Ekvator’a seyahat uyarısı!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Ekvator'a ilişkin seyahat uyarısı yayımladı. Yayımlanan uyarıda "Ekvator’da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır." denildi.

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Son dakika: Dışişleri'nden Ekvator'a seyahat uyarısı!
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