Yunan ajanı Gaziantep’te yakalandı

Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgileri bilgileri Yunanistan istihbaratına veren ajan, polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı.

MİT operasyonuyla yakalanan Yunan ajan tutuklandı | Video

Sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada , "Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve ülkemizin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen M.A.A isimli ajan 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" konuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.