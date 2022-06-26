Yunan casusu MİT yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ile ilgili önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. MİT, yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP), Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde işadamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı tespit edildi. MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara, düzenlenen operasyonla kıskıvrar yakalanarak gözaltına alındı.