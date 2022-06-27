Batı karadeniz’i sel vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı ve ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağışın beklendiği Batı Karadeniz illeri için sel ve su baskınları uyarısında bulunmuş, "Tüm paydaş kurumlarımızla teyazkkuzdayız. Lütfen uyarıları dikkate alalım" dedi. Bakan Soylu'nun talimatlarıyla Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da etkili olması beklenen yoğun yağış öncesi tüm kurumların katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Kastamonu Valiliği 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırıldı. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilmesi sağlandı.

VATANDAŞ ANONSLARLA UYARILDI

Kastamonu'da gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren anons yaparak giriş ve birinci katta oturanları üst katlara çıkmaları konusunda uyardı. Ayrıca çay kenarında bulunan araçların da kaldırılması istendi. Dere kenarında bulanan dükkanların açılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

2 KÖPRÜ SEL SULARINA KAPILDI

İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağış Söke Çayının debisini yükseltmesi nedeniyle 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle kayboldu. Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi. Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı.

İNEBOLU KAYMAKAMI "BU SINAVI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİZ"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, "Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlar da devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşların da üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar iş yerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde, panik yapmadan gerekli tedbirleri alalım. İnşallah bu sınavı da başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

BOZKURT'TA SULAR YÜKSELDİ

Öte yandan yaklaşık 1 yıl önce selin vurduğu Bozkurt ilçesinde de yağış etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çay yatağında suyun akışının sağlanması için iş makineleri ile çalışma yapıldı. Çay kenarında oturanlar da sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ÜST ÜSTE UYARILAR GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Batı ve Orta Karadeniz'deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" konusunda uyarılarda bulundu.

Bartın Valiliği, Batı Karadeniz'de halen kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği belirtildi. Olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum" dedi.

Bartın'a 6 dalgıç ve 4 arama kurtarma ekibi ve 26 çalışma grubunu İl AFAD merkezinde göreve başladı. Cami ve belediye hoparlörlerinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bartın'a dün metrekareye 98 kilogram, bugün de 44 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle Bartın merkezde 62 konut ve 2 iş yeri, merkeze bağlı Kozcağız bölgesin 34 konut ve 4 iş yerimiz olmak üzere 96 ile konut ile 6 iş yerini su bastı.

KARABÜK'TE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Karabük'te de etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Karabük Valiliği, "Vatandaşlarımızın dere kenarlarına inmemesi heyelan riski taşıyan bölgelere yaklaşılmaması ve ayrıca tehlike arz eden yapılardan uzak durması ani sel su baskını heyelan yağış anında rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması" konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü kısmen çöktü, bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Atatürk Mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı. Yazı köyünde de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İncebacaklar Mahallesi'nde ise Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.