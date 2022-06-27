Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası ’Petrol’ müjdesi! Değeri 1 milyar dolar

Son dakika Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında birbirinden kritik konularda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, enerji müjdelerini de duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz.
"İKİ KUYUDA KALİTELİ PETROL BULDUK"
Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.
"MADENLERİ BULACAĞIZ VE İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"
Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.