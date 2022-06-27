Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası ’Petrol’ müjdesi! Değeri 1 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz.

"İKİ KUYUDA KALİTELİ PETROL BULDUK"

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.