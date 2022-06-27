SON DAKİKA | Çevre Bakanlığı duyurdu! Erzincan’daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ! İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK.

NE OLMUŞTU?

İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu'na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı.

Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

ANALİZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANANA KADAR TESİSİN FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek.