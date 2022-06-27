SON DAKİKA: Milyonların gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi! Kabine Toplantısı kararlarını Başkan Erdoğan duyuracak! Bayram tatili kaç gün olacak?

Kabine Toplantısı son dakika haberleri ve gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sonrası 'Kabine Toplantısı Kararları'nı Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara duyuracak. Toplantıda; Asgari ücrete Temmuz zammı, Kurban Bayramı Tatili ve emekli - memur maaşlarına iyileştirme masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda bir sunum yapması da bekleniyor. Öte yandan; Kabine'de NATO Liderler Zirvesi ve diğer ekonomi gündemine ilişkin konular da görüşülecek. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları!